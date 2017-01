MP acusa homem de importar e vender droga

Na sua habitação, em Valbom, concelho de Gondomar, foram encontradas três bolotas de canábis com o peso líquido de 30,28 gramas."Numa outra casa de residência, sita na Rua Latino Coelho, no Porto, tinha 37 bolotas de canábis com o peso de 363,125 gramas", lê-se na nota da Procuradoria.As autoridades encontraram ainda 19 quilos de heroína.Num carro estacionado nessa habitação, no lugar de garagem, descobriram mais três quilos de heroína e 95,705 gramas de cocaína.