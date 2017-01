MP acusa homem de insultar e agredir fisicamente os pais idosos

A acusação do MP considerou que o arguido, a residir em casa dos pais contra a vontade deles, insultava-os frequentemente, forçava-os a entregar-lhe dinheiro e batia-lhes desferindo murros, bofetadas e empurrões."Numa dessas ocasiões, sucedida no dia 16 de agosto de 2016, o arguido empurrou a mãe, derrubando-a ao solo e com esta caída desferiu-lhe um pontapé na perna esquerda e outro no braço esquerdo", frisou.