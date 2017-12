Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mudança de parque em Lagoa parada

Terreno utilizado para colocar viaturas à guarda da GNR.

Por João Mira Godinho | 08:40

A retirada do Parchal do parque para viaturas à guarda da GNR está parada, depois de um terreno alternativo, disponibilizado pela Câmara de Lagoa, não ter sido aprovado pela GNR. A autarquia promete continuar a lutar para mudar o parque de local.



Em causa está a má imagem que os muitos carros estacionados, alguns danificados em acidentes, dão a quem passa na zona junto ao Centro de Congressos do Arade.



Em junho, em visita ao concelho, a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, mostrou abertura para mudar o parque. Mas, em reunião de câmara, quarta-feira, Nuno Amorim, vice-presidente da autarquia, citado pelo diário online ‘Algarve Marafado’, referiu que a GNR não faz "muitas intenções de mudar aquilo dali".