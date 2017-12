Mulher abalroa sete carros e atropela dois homens em Pombal

Vítimas, de 54 e 58 anos, ficaram feridas com gravidade.

21.12.17

A condutora, assim como as duas vítimas, foram levadas para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



No local estiveram o INEM e os bombeiros de Pombal. A PSP está a investigar as causas do acidente.

Uma mulher, que seguia num carro desgovernado, abalroou sete carros e atropelou dois homens que estavam no passeio, em Pombal. As vítimas, com 54 e 58 anos, ficaram feridas com gravidade, apurou o CM.Depois de inicialmente ter chocado com dois carros estacionados, a mulher, de 40 anos, seguiu caminho. Abalroou mais cinco veículos e, nesta violenta colisão, acabou por colher os dois homens que estavam a conversar no passeio. Tudo aconteceu perto das 18h12 desta quinta-feira.