Mulher detida por ameaçar militares da GNR em café

Os familiares e amigos da mulher queixam-se da forma como a detenção foi feita, uma vez que foi agarrada por dois militares quando resistiu. A GNR justifica a detenção precisamente com a resistência aos militares.

A GNR deteve na quarta-feira, ao final da tarde, uma mulher de 25 anos por injúrias, ameaças e agressão a agentes de autoridade.O caso aconteceu no interior de um café no Monte de Caparica quando os militares foram chamados depois de terem recebido queixas de barulho no café Nós África.Quando chegaram ao café, os militares foram logo mal recebidos pela mulher que acabou por ser detida. A detenção ficou registada no sistema de videovigilância, a que oteve acesso.