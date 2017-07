Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher atropelada cai sete metros

Por A.I.F. | 09:51

Uma mulher, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento ocorrido ontem, pelas 07h00, em Rocas do Vouga, Sever do Vouga.



Após ser colhida por um carro, a vítima foi projetada por cima do rail de proteção da estrada onde seguia e caiu num troço inferior, sofrendo uma queda de sete metros.



Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima apresentava diversos ferimentos, mas encontrava-se consciente.



Foi assistida no local pelos bombeiros de Sever do Vouga e transportada para o Hospital de Aveiro.



O INEM também foi ao local da ocorrência.