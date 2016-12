Mulher atropelada mortalmente em Viseu

O condutor foi levado para o posto da GNR para interrogatório.









No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, a VMER de Viseu e a GNR.

Uma mulher foi atropelada mortalmente, na manhã desta sexta-feira, por uma carrinha de caixa aberta em Vila Nova de Paiva, Viseu.A vítima caminhava no mesmo sentido que a carrinha quando a viatura, ao cruzar-se com um veículo de maiores dimensões, se encostou à berma. A mulher foi atingida pelo espelho e bateu com a cabeça no rail.A vítima, de 72 anos, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.