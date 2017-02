Mulher atropelada pelo metro em Matosinhos

Uma mulher de 40 anos foi atropelada na manhã desta sexta-feira por uma composição do metro que circulava na zona da Senhora da Hora, em Matosinhos.Ao que o CM apurou, a mulher estava a atravessar a linha, por volta das 9h00, quando foi colhida. A vítima não se terá apercebido da presença da composição.Estiveram no local os bombeiros de São Mamede de Infesta, Leixões e Leça do Bailio. A vítima foi levadas em estado grave para o hospital Pedro Hispano.A circulação no sentido Senhora da Hora-Casa da Música chegou a estar cortada. Foi normalizada depois de um período de condicionamento entre as 09h15 e as 09h45.