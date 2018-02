Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher burlada em 10 mil euros com promessa de "ajuda espiritual"

PSP investiga caso que aconteceu em Vila Real.

Por Lusa | 11:02

A PSP está a investigar uma burla de 10 mil euros a uma viúva de 50 anos, que ocorreu na cidade de Vila Real, por parte de uma suspeita que prometeu ajuda espiritual à vítima.



Fonte da PSP de Vila Real disse esta segunda-feira à agência Lusa que a queixa foi apresentada no domingo à noite, na esquadra da cidade, e que a polícia está já no terreno a investigar o caso.



Segundo a fonte, a vítima, uma viúva de 50 anos, terá sido abordada pela suspeita que se aproveitou de "alguma debilidade e fragilidade" e que lhe terá prometido ajuda espiritual.



A suspeita terá, depois, seguido a vítima até casa, no bairro São Vicente de Paula, e acabou por burlá-la em 10 mil euros, levando ainda vários artigos em ouro.



A PSP referiu que este tipo de burlas "não é normal" nesta região.



A nível nacional, a polícia está a acompanhar a problemática das burlas com atenção, de que são vítimas principalmente pessoas idosas, e já referenciou vários grupos.