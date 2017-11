Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher colhida mortalmente por comboio em Vila Franca de Xira

Atropelamento ferroviário aconteceu "perto da estação" da Castanheira do Ribatejo.

Por Lusa | 21:48

Uma mulher foi hoje à noite colhida mortalmente por um comboio, na Linha do Norte, perto da estação da Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais.



Mário Batista contou que os bombeiros foram alertados, pelas 20h45, para um atropelamento ferroviário "perto da estação" da Castanheira do Ribatejo, desconhecendo-se, para já, a identidade e a idade da vítima.



O comandante acrescentou, pelas 21h15, que a circulação ferroviária se fazia normalmente em ambos os sentidos. A mulher foi colhida por um comboio regional que seguia no sentido Lisboa/norte.