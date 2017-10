Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher colhida pelo próprio carro em casa

Viatura destravou-se quando a vítima chegou a casa e foi buscar compras à bagageira.

Por Ana Palma | 01:30

Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser atropelada pelo próprio carro, em Vila do Bispo. O acidente ocorreu no sítio do Pegão, em Vale de Boi, depois de a vítima e o marido terem ido às compras e regressado a casa.



Ao que o CM apurou, o casal parou o carro na subida de acesso à habitação. Enquanto o marido foi tirar uma carrinha para poder meter o carro na garagem, a mulher foi buscar as compras à bagageira. Foi então que a viatura se destravou, colhendo-a.



A vítima, de cerca de 50 anos, foi arrastada pela viatura cerca de 30 metros, tendo ficado gravemente ferida.



"Quando chegámos ao local, a vítima estava consciente mas apresentava lesões graves, havendo suspeita de fratura de coluna", revelou ao CM Sónia Prata, da equipa do INEM dos Bombeiros de Vila do Bispo, que assistiu a vítima, que foi transportada de helicóptero para o hospital de Faro.



Tentou segurar o carro

Segundo a mulher relatou à equipa de socorro, o seu instinto, quando viu o carro descair, foi o de "tentar segurá-lo". Mas, sem forças para tal, acabou por ser atropelada a arrastada. A GNR de Vila do Bispo esteve no local e está a investigar os contornos do acidente.



Intervenção cirúrgica

Devido à gravidade dos ferimentos sofridos, a vítima, depois de devidamente imobilizada, foi transportada no helicóptero do INEM de Vila do Bispo para o hospital de Faro, onde ficou internada e ontem foi submetida a uma intervenção cirúrgica.