Detida no aeroporto de Lisboa com 23 cápsulas de cocaína no organismo

Mulher de nacionalidade estrangeira foi intercetada à chegada do território nacional.

Uma mulher, de 43 anos, foi detida no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes, informou esta quinta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



Em comunicado, o SEF adiantou que a mulher, de nacionalidade estrangeira, foi intercetada à chegada do território nacional quando estava a ser feito o controlo documental aos passageiros de um voo proveniente do Brasil.



"Suspeita de transportar produtos estupefacientes no seu organismo, [a mulher] confirmou que havia engolido 23 cápsulas de cocaína líquida", adianta o SEF.



Na nota, o SEF informou ainda que a mulher foi entregue "às autoridades competentes".