Mulher com droga dentro do corpo detida na prisão de Vale do Sousa

Foi apanhada em flagrante delito com "cocktail" de estupefacientes.

Uma mulher de 24 anos foi detida em flagrante delito na prisão de Vale do Sousa, Paços de Ferreira, por tentar introduzir naquele estabelecimento heroína, cocaína e haxixe que transportava no interior do seu organismo, divulgou esta segunda-feira a PJ.



"A detenção ocorreu no dia 11 do corrente mês, no Estabelecimento Prisional de Vale de Sousa, quando a suspeita procurava fazer introduzir naquele estabelecimento prisional diversas quantidades de heroína, cocaína e haxixe, num total de 187 doses individuais, que transportava no interior do seu organismo", lê-se num comunicado da Judiciária enviado hoje à comunicação social.



Segundo a Polícia Judiciária, a mulher que foi detida em "flagrante delito" pela autoria do crime de "tráfico de estupefacientes agravado" tinha ainda na sua habitação uma quantidade de haxixe que daria para cerca de 300 doses individuais.