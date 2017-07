Mulher de 102 anos retirada de aldeia de Mação

Outros nove moradores resolveram ficar para ajudar bombeiros a proteger as casas.

21:03

A ordem de evacuação era para as dez pessoas que estavam na aldeia de Mesão Frio, em Mação, distrito de Santarém, mas só uma mulher de 102 anos foi retirada, por precaução.

As autoridades deram instruções à população de Mesão Frio para deixarem a aldeia, esta segunda-feira à tarde, dado o avanço das chamas do incêndio que deflagrou no domingo na Sertã e se estendeu ao concelho de Mação durante a madrugada.

Mas a dezena de populares presentes quiseram ficar para ajudar os bombeiros a protegerem os seus bens.

Só a pessoa mais velha da aldeia, uma senhora de 102 anos que está acamada, foi retirada da aldeia.