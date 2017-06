Mulher de 25 anos morre em atropelamento com fuga em Lisboa

A condutora, que terá 46 anos, foi detida para identificação, devendo ir a tribunal na quarta-feira."O INEM esteve no local e ainda tentou reanimar a senhora, mas já não conseguiu", acrescentou à Lusa fonte da PSP.De acordo com a mesma fonte, registaram-se durante a noite "várias desordens" na cidade, durante as festas de Santo António, mas sem outros casos graves a assinalar.