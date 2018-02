Colisão com um pesado ocorreu na EN124, em Messines.

19:19

Uma mulher de 39 anos morreu na tarde desta segunda-feira, na sequência de um acidente na EN124, em Messines. A filha bebé, de apenas um ano, também ia no carro e sobreviveu com ferimentos graves.



O alerta para a colisão do ligeiro, onde seguia a família, com um camião pesado foi dado pelas 16h38.



A mulher ainda apresentava sinais vitais à chegada dos bombeiros mas não sobreviveu aos ferimentos decorrentes do acidente.

A bebé foi transportada para o Hospital de Faro.