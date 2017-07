Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 73 anos ferida em acidente com carro de bombeiros

Condutora foi abalroada por veículo em marcha de emergência em Vila Nova de Gaia

Por Lusa | 16:01

Uma mulher de 73 anos ficou ferida com gravidade na tarde deste sábado, quando o carro que conduzia foi abalroado por uma viatura dos bombeiros, na rua 5 de Outubro, em Vila Nova de Gaia.



Ao que o CM apurou, o carro dos bombeiros, que se dirigia para um inbcêndio, vinha em marcha de emergência e terá passado um sinal vermelho, colidindo com a mulher.



A mulher foi assistida no local por uma equipa do INEM e foi transportada para o Hospital de Gaia, onde permance em estado crítico.



(Em Atualização)