Mulher de 70 anos morre atropelada em Montemor-o-Velho

A morte da vítima foi confirmada no local, onde estiveram sete operacionais e três viaturas dos Bombeiros, GNR e delegada de saúde, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Coimbra.No local, também esteve o núcleo de investigação de acidentes de viação da GNR para averiguar o sucedido.

Uma mulher de cerca de 70 anos morreu esta quarta-feira atropelada por um veículo ligeiro em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, disse fonte da GNR.A mulher, de cerca de 70 anos, terá sido atropelada quando atravessava a estrada nacional n.º 111, no concelho de Montemor-o-Velho, por volta das 13h30, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra, acrescentando que o atropelamento não foi seguido de fuga e que o condutor do veículo ligeiro não sofreu qualquer ferimento.O trânsito esteve interdito no sentido Coimbra-Figueira da Foz, mas entretanto já foi reaberto, referiu a mesma fonte.