Mulher de 73 anos morre no hospital após acidente em Marco de Canaveses

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Marco de Canaveses, Sérgio Silva, o veículo onde seguia o casal despistou-se, tendo colidido com a berma da estrada.No local, estiveram os bombeiros locais, com quatro viaturas e 12 operacionais, e os Bombeiros de Vila Meã, que deslocaram para o local duas ambulâncias e o veículo desencarcerador.O casal foi assistido, no local, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e pela equipa da viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Amarante.