Idosa morreu carbonizada em incêndio

Uma mulher de 85 anos morreu este sábado carbonizada em casa, no concelho de Salvaterra de Magos, Santarém, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O acidente ocorreu na união de freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, tendo o alerta sido dado às 17h30, referiu.



"Aquilo que foi possível apurar é que possivelmente a senhora terá caído para dentro da lareira e acabou por morrer carbonizada", informou à Lusa fonte da GNR do Comando Territorial de Santarém, acrescentando que a vítima era cega.









De acordo com a mesma fonte da GNR, não foram detetados "indícios de crime".



No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, da GNR e da Polícia Judiciária.



