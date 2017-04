Cão ataca no pescoço e mata idosa em lar

Correio da Manhã sabe que o animal é um boxer arraçado de labrador.



Fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal confirmou que os bombeiros receberam o pedido da GNR para se deslocarem ao local, de modo a transportar o corpo da vítima mortal.







Segundo a mesma fonte, trata-se de um cão com cruzamento de raças, que agora será recolhido pelo Serviço de Proteção da Natureza (SEPNA) da GNR. "Não se trata de uma das raças perigosas, mas sim de um cruzamento de raças", explicou. Osabe que o animal é um boxer arraçado de labrador.Fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal confirmou que os bombeiros receberam o pedido da GNR para se deslocarem ao local, de modo a transportar o corpo da vítima mortal.

O que achou desta notícia?







85.3% Muito insatisfeito

85.3% 2.7%

2.7% 2.7%

2.7% 2%

2% 7.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







85.3% Muito insatisfeito

85.3% 2.7%

2.7% 2.7%

2.7% 2%

2% 7.3% Muito satisfeito pub

Uma mulher de 90 anos morreu esta segunda-feira depois de ter sido atacada na zona do pescoço por um cão num lar em Fernão Ferro, no concelho do Seixal. O animal pertencerá à dona do lar.Antes de atacar a idosa, o animal feriu a empregada que estava no lar nesse momento. A proprietária foi chamada de urgência ao local.O acidente "ocorreu cerca das 16h50, em Fernão Ferro. Uma senhora de 90 anos sofreu um ataque de um cão e acabou por falecer na sequência desta situação", disse fonte da GNR. Os filhos da vítima mortal estão no estrangeiro.