Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de ministro sob suspeita no caso Raríssimas

Investigada viagem de Sónia Fertuzinhos, deputada do PS casada com Vieira da Silva.

Por Magali Pinto e Henrique Machado | 22.12.17

No rol de apreensões da PJ constam documentos, correspondência eletrónica e o telemóvel de Paula Brito e Costa. A ex-presidente da Raríssimas foi ontem constituída arguida pelos crimes de recebimento indevido de vantagem, peculato e falsificação de documento. Na mira dos inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção está, ainda, a viagem feita pela deputada Sónia Fertuzinhos – mulher do ministro da Segurança Social, Vieira da Silva – à Suécia, nos dias 8 e 9 de setembro de 2016.



A investigação quer perceber os contornos em que foi feita a viagem, nomeadamente se foi usado dinheiro da Raríssimas nessa deslocação. A deputada do PS já tinha afirmado que a deslocação foi inicialmente paga pela Raríssimas, mas que foi posteriormente reembolsada pela instituição que organizou a conferência. É precisamente nesta visita à Suécia que residem as suspeitas do crime de recebimento indevido de vantagem. O procurador do Ministério Público, nos mandados de busca, faz referência a essas suspeitas. A confirmar-se que a Raríssimas não foi ressarcida do dinheiro que pagou pela viagem, a deputada arrisca ser acusada do mesmo crime.



Já a documentação apreendida em casa de Paula Brito e Costa está relacionada com a contabilidade da Raríssimas e da Casa dos Marcos, na Moita. Na quarta-feira , quando se deslocou à instituição, onde permaneceu oito horas, Paula Brito e Costa reuniu um conjunto de documentos, que depois levou consigo. Ontem, a Polícia Judiciária recuperou-os.



Nas buscas efetuadas ao gabinete do ex-secretário de Estado Saúde foi apreendida correspondência eletrónica - troca de mails entre Manuel Delgado, já enquanto governante, com Paula Brito e Costa . A Casa dos Marcos e a sede da Raríssimas também foram visadas na operação de buscas da Judiciária.



Personalidades

Os nomes de várias personalidades surgiram associadas à Raríssimas. Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, garantiu que nem sequer sabia que o seu nome constava do Conselho Científico. Já Maria de Belém disse que foi convidada para o Conselho Consultivo: nunca tomou posse.



Órgãos da Raríssimas

Leonor Beleza, Graça Carvalho, Roberto Carneiro, Maria de Belém e Paulo Pitta e Cunha são alguns dos nomes que integram os órgãos da Raríssimas, à semelhança de Fernando Ulrich, António Cunha Vaz e Pedro Pita Barros.



Direção demarca-se

A direção da Casa dos Marcos afirma que continua a trabalhar e a cumprir os serviços aos utentes, demarcando-se de qualquer atitude ilícita que tenha sido praticada por Paula Brito e Costa.



130 funcionários protestaram contra regresso da diretora

Na passada quarta-feira, Paula Brito e Costa regressou à Casa dos Marcos e apanhou de surpresa os 130 funcionários. A diretora foi recebida debaixo de graves protestos por parte dos trabalhadores . Estava acompanhada pelo marido e dois seguranças.



Fotos mostram intimidade em viagem ao Brasil

Manuel Delgado apresentou demissão enquanto secretário de Estado da Saúde, no dia 12 deste mês, dias depois de ter sido revelado o escândalo da Raríssimas. Entre 2013 e 2014, foi consultor da associação e ganhava por mês três mil euros, tendo arrecadado durante esse período 63 mil euros.



Manuel Delgado foi confrontado numa entrevista com imagens de uma viagem ao Brasil - entre os dias 7 e 12 de agosto de 2014. Nas fotografias vê-se o ex-secretário de Estado abraçado a Paula Brito e Costa. Questionado se a relação com a presidente da Raríssimas - são ambos casados - ultrapassava o estritamente profissional, Manuel Delgado apenas respondeu: "Não. A minha vida privada não é para aqui chamada". Apresentou a demissão horas depois.



Dezoito inspetores levam a cabo quatro buscas em Lisboa, Odivelas, Queluz e Moita

As buscas levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção decorreram ontem de manhã em Lisboa, Odivelas, Queluz e Moita. A operação foi executada pela Polícia Judiciária, com a intervenção de 18 inspetores, acompanhados por dois magistrados do Ministério Público, por dois especialistas da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária e 9 técnicos da Unidade de Tecnologia e Informação da PJ.



Fundadora afastada da Casa dos Marcos

Paula Brito e Costa apresentou demissão da Raríssimas mas continuava como diretora da Casa dos Marcos. No entanto, está agora com uma ordem de suspensão de 30 dias por a sua presença "poder perturbar as averiguações do processo".