Mulher de sapador apanhada a atear fogo junto a lar

Incendiária foi apanhada em flagrante pelos colegas do marido.

Por Fátima Vilaça | 07:22

A Polícia Judiciária de Braga deteve na quinta-feira uma mulher de 36 anos suspeita de ter ateado pelo menos nove incêndios junto à Casa de Acolhimento do Extremo, em Carvoeiro, Viana do Castelo, onde trabalha.



A incendiária foi surpreendida em flagrante por uma equipa de sapadores florestais quando tentava atear mais um incêndio. Os homens reconheceram de imediato a mulher, que é casada com um dos membros da equipa de sapadores. A incendiária foi ontem presente a um juiz, saindo em liberdade. Desde meados de setembro que as equipas de sapadores de Viana do Castelo vigiavam a zona florestal junto ao lar de idosos, por suspeitas de que os sucessivos incêndios tivessem mão criminosa.



O facto de os fogos, que chegaram a ameaçar a instituição onde a mulher trabalhava, começarem quase sempre à mesma hora fez aumentar ainda mais as suspeitas. Na quinta-feira, quando apanharam a incendiária, os colegas do marido ficaram incrédulos. Alertaram as autoridades, a quem entregaram a suspeita. A mulher não deu qualquer explicação para os seus atos.