Mulher desaparecida há três dias em Montalegre procurada por GNR e bombeiros

Autoridades estão a fazer buscas na aldeia e nos arredores, assim como num rio com a ajuda de mergulhadores de Vila Real e da Régua.

Por Lusa | 16:29

Uma mulher com cerca de 50 anos, habitante em Tourém, no concelho de Montalegre, está a ser procurada pela GNR e pelos bombeiros locais, depois de ter desaparecido na segunda-feira, disse esta quarta-feira à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, a mulher, que vivia com a mãe e a irmã, saiu de casa segunda-feira e não voltou.



Depois de dar pela sua falta, a família deu o alerta às autoridades que estão, neste momento, a fazer buscas na aldeia e nos arredores, assim como num rio com a ajuda de mergulhadores de Vila Real e da Régua, referiu.



Os populares também têm ajudado nas buscas de "forma intensa", acrescentou.



No terreno estão, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), 18 homens apoiados por cinco viaturas.