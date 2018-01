Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher desmaia ao ser colhida por jipe na passadeira

Vítima atravessava a avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa.

Por J.C.R. | 08:34

Uma mulher de 71 anos foi esta quarta-feira atropelada numa passadeira, quando atravessava a avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa.



A vítima foi atingida por um jipe e caiu inanimada, mas a rápida intervenção do INEM terá conseguido evitar o pior.



A mulher atropelada, depois de ter sido estabilizada no local do acidente, acabou por ser transportada para o hospital de Santa Maria, onde ao final do dia de ontem se mantinha internada.



O condutor auxiliou a vítima e ficou no local até à chegada da PSP, que investiga o acidente.