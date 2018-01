Mulher detida ao entrar na prisão de Setúbal com haxixe

Droga estava escondida entre alimentos.

Uma mulher de 46 anos foi detida na prisão de Setúbal depois de ter entrado no estabelecimento prisional com haxixie. A droga estava oculta no meio de alimentos que levava para um dos reclusos.

A Polícia Judiciária, anunciou a detenção esta terça-feira, indicando que o Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e em articulação com o Estabelecimento Prisional de Setúbal, "identificou e deteve uma mulher com 46 anos de idade, por sobre ela recaírem fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades.