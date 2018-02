Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida por homicídio de filho recém-nascido ficou em preventiva

PJ não revelou as circunstâncias da morte do bebé.

18:45

A mulher de 23 anos detida na segunda-feira pelo alegado homicídio do filho recém-nascido, ocorrido na zona de Loures, em Lisboa, ficou em prisão preventiva, disse hoje à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).



Esta foi a decisão do tribunal, onde a mulher esteve hoje presente para primeiro interrogatório judicial.



De acordo com a PJ, o crime terá acontecido "na manhã do passado dia 03 [sábado], quando a detida, após o parto que ocorreu na sua residência, terá provocado a morte de um recém-nascido".



A PJ não acrescentou as circunstâncias da morte do bebé.



De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às autoridades quando a mulher se dirigiu ao hospital por necessitar de cuidados, após o parto.



A detenção foi realizada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.