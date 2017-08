Mulher detida por prática de pornografia de menores em Arouca

Os atos sexuais eram muitas vezes a crianças de idade inferior a 14 anos.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de uma mulher pela alegada prática do crime de pornografia de menores agravado, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro.



Em comunicado, a PJ informa que a detenção foi levada a cabo em Arouca pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, tendo a mulher na sua posse ficheiros com imagens de cariz pornográfico, envolvendo menores.



"Ao longo dos últimos meses visualizava, importava, exportava e divulgava, através de sítios específicos da internet, mas também através das redes sociais mais comuns, fotografias contendo atos de abuso sexual de menores, muitos deles de idade inferior a 14 anos", revela.



De acordo com a PJ, no decurso da busca à sua residência foram apreendidos vários equipamentos informáticos, onde estavam armazenados diversos ficheiros com imagens de pornografia de menores, representativos daqueles abusos.



A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.