Mulher e filho bebé feridos em despiste

Vítimas foram levadas para o Hospital de Aveiro.

Uma mulher de 36 anos e o filho, ainda bebé com apenas um ano de idade, ficaram feridos, por volta das 10h00 de ontem, quando o carro em que seguiam se despistou na rua Soares Pinto, em Quintã, no concelho de Vagos.



Uma outra pessoa que seguia na viatura ficou ferida.



As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Vagos e transportadas com ferimentos ligeiros para o Hospital de Aveiro.



A GNR foi chamada e está agora a investigar as causas do despiste.