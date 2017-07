Suspeita de traficar droga na cadeia de Custóias em prisão preventiva

Detenção ocorreu no passado sábado naquele estabelecimento prisional.

Um juiz decretou prisão preventiva para uma mulher suspeita do crime de tráfico de droga no estabelecimento prisional do Porto, em Custóias, concelho de Matosinhos, disse esta terça-feira a Polícia Judiciária.Em comunicado, a PJ esclarece que, em estreita colaboração com os Serviços Prisionais do Estabelecimento Prisional de Custóias, procedeu à identificação e detenção de uma mulher de 53 anos, sem ocupação laboral, pela autoria de crime de tráfico de droga.A detenção ocorreu no sábado naquele estabelecimento prisional, quando a suspeita procurava fazer introduzir na cadeia uma quantidade de haxixe suficiente para 250 doses que transportava no interior do seu organismo.