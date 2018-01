Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada morta dentro de um poço em Proença-a-Nova

Idosa de 76 anos estava desaparecida desde a passada terça-feira.

13:09

Uma mulher de 76 anos foi esta quinta-feira encontrada morta dentro de um poço na zona de Vale da Catarina, em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova, informou à agência Lusa fonte da GNR de Castelo Branco.



De acordo com a mesma fonte, a mulher estava desaparecida desde terça-feira, dia 23 de janeiro, tendo os familiares contactado com a idosa, pela última vez, na noite de segunda-feira.



"No dia seguinte [terça-feira], não a encontraram e contactaram a GNR, que encetou as necessárias diligências", explicou.



Segundo a fonte, a mulher foi encontrada às 08h45, no interior de um poço situado a cerca de um quilómetro da sua residência, no distrito de Castelo Branco.