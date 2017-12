Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada morta em casa no Porto

Filho, de 57 anos, deficiente profundo, estava ao lado da idosa, inanimado.

20.12.17

Uma mulher, de 85 anos, foi encontrada morta na sexta-feira na sua casa no bairro do Outeiro, no Porto.



O filho, de 57 anos, deficiente profundo, estava ao lado da idosa, inanimado.



Ao que tudo indica, os dois terão estado caídos no chão durante cerca de quatro dias sem assistência, antes de serem encontrados pelas autoridades.



A mulher morreu e o filho foi hospitalizado.