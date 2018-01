Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher encontrada morta numa casa abandonada em Gaia

Cadáver estava já em elevado estado de decomposição.

20:55

O cadáver de uma mulher, já em elevado estado de decomposição, foi esta terça-feira encontrado numa habitação abandonada na Granja, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.



"O corpo foi encontrado numa habitação abandonada em Vila Nova de Gaia. Por estar em elevado estado de decomposição não foi possível ainda apurar o sexo da vítima", disse fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, as autoridades estão a investigar o caso.



Segundo apurou o CM no local, a casa já se encontrava desabitada há trinta anos. O corpo foi encontrado por populares.