Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida ao chocar com bombeiros que iam para incêndio

Carro de combate a fogos seguia em marcha de emergência e avançou sinal vermelho.

Por Nelson Rodrigues | 07:58

O acidente foi de tal forma aparatoso que o carro da mulher, de 73 anos, foi projetado para cima do passeio e ficou imobilizado à porta de uma confeitaria, com a vítima presa no interior. Na origem do embate, ontem à tarde, na rua 5 de Outubro, em Avintes, Vila Nova de Gaia, esteve o facto de os bombeiros locais terem passado um sinal vermelho, em marcha de emergência, no momento em que a vítima avançava ao sinal verde. A corporação seguia para um fogo em mato.



"O carro da senhora estava à minha frente. Ela avançou ao verde mas, na estrada principal, vinha um carro dos bombeiros que lhe bateu. Ela ficou assustada, mas estava consciente", referiu ao CM José, uma testemunha do acidente. A vítima, que foi hospitalizada, seguia de casa em direção a um lar para visitar a mãe. Os Sapadores de Gaia e a GNR estiveram no local.