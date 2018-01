Mulher ferida em capotamento junto ao Centro Comercial Colombo, em Lisboa

Trânsito fortemente congestionado na saída da 2.ª Circular para esta superfície comercial.

18:41

Devido ao grande aparato gerado, e uma vez que o carro ficou capotado numa das vias, o trânsito está fortemente condicionado naquele local, com os veículos a poderem circular apenas nas duas faixas mais à esquerda.



No local estiveram os bombeiros e o INEM, que levou a condutora, com ferimentos ligeiros, para o hospital.

Uma mulher ficou ferida na sequência de um capotamento, ocorrido na saída da 2.ª Circular para uma das vias de acesso ao Centro Comercial Colombo e a Carnide, em Lisboa.Segundo apurou o, a mulher seguia sozinha na viatura quando sofreu um despiste na curva e o carro acabou por capotar. O acidente teve lugar pelas 17h30 desta sexta-feira.