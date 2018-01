Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida em perseguição policial

Assaltantes fogem a pé após cerco da GNR em hipermercado.

Por Alexandre Salgueiro | 10:25

Dois homens que viajavam num carro roubado há uma semana em Vila Real foram este sábado intercetados pela GNR, no parque de estacionamento do hipermercado Modelo no Fundão. O alerta foi dado pelas 12h40 por um segurança da superfície comercial.



"Os militares bloquearam a saída do recinto e abordaram os ocupantes da viatura, que se recusaram a parar. Na fuga, os suspeitos abalroaram várias viaturas estacionadas, entre as quais um carro da GNR, e projetaram carrinho de compras que acabou por atingir uma mulher que teve de receber assistência hospitalar", contou ao CM fonte da GNR.



O carro furtado ficou no local. Os dois homens, ainda não identificados, colocaram-se em fuga a pé e estavam este sábado a ser procurados pelas autoridades.