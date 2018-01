Mulher inconformada com separação persegue ex-marido e despista-se

Homem seguia numa carrinha com a atual companheira e uma criança de 5 anos.

Uma mulher, com cerca de 40 anos, inconformada com o fim do casamento despistou-se este domingo à noite contra a Escola Básica Rosa dos Ventos, no Montijo, enquanto perseguia o ex-marido.

A condutora, que seguia numa carrinha Mercedes, estava de pijama e visivelmente perturbada. Amparada pelo filho, com cerca de 20 anos, recusou-se receber tratamento hospitalar.

Ao que o CM apurou, já não é a primeira vez que ocorrem episódios desta gravidade entre o ex-casal, que se encontra em processo de divórcio.

"Já tentaram internar a senhora numa psiquiatria, porque da última vez tentou atropelar o ex-marido", relatou a testemunha Leandro Almeida Gonçalves.

Segundo a mesma testemunha, o ex-marido seguia numa carrinha branca com a atual companheira e uma criança de 5 anos.

O acidente aconteceu por volta das 19h00 e nao houve registo de feridos.