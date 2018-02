Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre à frente do marido em Vila Nova de Cerveira

Vítima de 54 anos sentiu-se mal. Óbito foi declarado no local.

13:37

Uma mulher de 54 anos, morreu subitamente à frente do marido, quando ambos se dirigiam para o trabalho, na manhã de quinta-feira, em Vila Nova de Cerveira.



O alerta foi dado às 07h40 e os Bombeiros de Valença foram alertados para uma mulher que estaria com uma má indisposição.



A mulher acabou por morrer e o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, para realização posterior de autópsia.