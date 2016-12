Mulher morre afogada depois de despiste

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma mulher, de 42 anos, morreu, esta sexta-feira à noite, afogada no rio Cértima, em Águeda. A vítima seguia de mota, na estrada de Murta, tendo-se despistado e caído ao rio.O alerta foi dado aos Bombeiros de Oliveira do Bairro, cerca das 21h00, por uma testemunha do acidente. Chegados ao local, os bombeiros iniciaram as buscas tendo pedido ajuda à corporação vizinha de Águeda que tem um barco de socorro.Nas buscas, foi encontrado, de imediato, o capacete da vítima, mas o corpo só foi resgatado da água cerca de meia hora depois.