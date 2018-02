Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre afogada em praia de Cascais

Vítima foi retirada da água por um surfista, já sem vida.

17:16

Uma mulher, entre os 65 e os 70 anos, morreu afogada, este domingo, numa praia em Cascais.



Dois surfistas viram o corpo nas águas e um deles retirou a mulher, já cadáver. O alerta foi dado às 16h04.



As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que tudo ocorreu.



No local estão os Bombeiros da Parede e a Polícia Marítima.



Em atualização