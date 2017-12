Mulher morre ao cair de ravina em despiste de carro

Vítima caiu de uma altura de cinco metros.

13:47

Uma mulher de 52 anos morreu esta quarta-feira na sequência do despiste da viatura que conduzia na EN-311 em Rio Douro, freguesia de Cabeceiras de Basto, disse fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, o acidente deu-se pelas 10h55, no lugar de Magusteiro, tendo a viatura caído numa ravina, numa zona com pedras.



A vítima, que seguia sozinha na viatura, teve de ser desencarcerada e o óbito acabou por ser declarado no local.



Para o local, foram mobilizadas seis viaturas das corporações de bombeiros de Cabeceiras de Basto e de Salto e uma viatura médica de emergência e reanimação, além da GNR e da Polícia Municipal, num total de 23 homens.