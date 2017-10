Mulher morre ao cair do 2º andar de centro comercial da Madeira

Segundo os Bombeiros Sapadores do Funchal, o alerta para o acidente chegou pelas 10h15. Quando os meios de socorro chegaram ao local, encontraram a mulher já sem vida. A vítima não teria consigo qualquer documento de identificação.



Fonte da PSP confirma ao CM que, pelas 11h30, o corpo da vítima ainda não tinha sido retirado, estando as autoridades a aguardar a chegada do delegado de saúde.



Uma funcionária do centro comercial confirma ao CM que o mesmo está aberto ao público, havendo restrições à circulação no piso onde a senhora caiu. A zona de restauração não está a atender clientes, mas o acesso ao supermercado que funciona neste piso está ativo.