Acidente aconteceu na zona de Pedralva.

21.12.17

Uma mulher morreu atropelada ao início da tarde desta quinta-feira, ao ser colhida por um veículo que circulava na zona de Pedralva, no concelho de Anadia.A vítima é uma senhora com cerca de 90 anos que morva próximo do local do acidente.Foram acionados o meios de socorro para prestar assistência à vítima, que terá morrido no local.(Em atualização)