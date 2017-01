Mulher morre atropelada em Braga

No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e a viatura de emergência médica motorizada.

Uma mulher de 20 anos morreu esta quinta-feira atropelada por uma viatura, na freguesia de São Vitor, em Braga, informou fonte do Comando Distrital Operações de Socorro.Segundo fonte do CDOS de Braga, o acidente aconteceu pelas 17h00, na variante do Fojo.De acordo com a mesma fonte, a viatura deslocava-se no sentido Hospital de Braga em direção a Póvoa de Lanhoso quando atropelou a mulher.