Mulher morre atropelada em Lisboa

ma mulher de 48 anos morreu atropelada na noite de sábado na Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Divisão de Trânsito da PSP.O atropelamento mortal ocorreu por volta das 22h30, tendo o óbito sido declarado no local por um médico do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), acrescentou a mesma fonte.O condutor do veículo ligeiro envolvido no atropelamento foi identificado no local.