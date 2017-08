Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada em Porto Santo

Madeirense colhida por carro estava a gozar férias na ilha.

Uma mulher de 69 anos morreu esta sexta-feira vítima de atropelamento na ilha do Porto Santo, Região Autónoma da Madeira, informou fonte dos Bombeiros Voluntários locais.



O acidente, em que esteve envolvido um automóvel ligeiro, aconteceu no sítio do Campo de Baixo, por volta das 08h40. Quando os bombeiros chegaram ao local a vítima estava inconsciente, mas ainda com sinais vitais.



"Prestámos assistência, conjuntamente com a EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida), e transportámos a senhora ao Centro de Saúde", disse a mesma fonte.



A mulher, que é natural da Madeira e se encontrava de férias na ilha do Porto Santo, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.



O Porto Santo é um dos locais mais procurados pelos madeirenses para passar as férias de verão, motivados sobretudo pela extensa praia de areia dourada, o que contribui para um aumento significativo da população flutuante. Por esse motivo, o Serviço Regional de Proteção Civil desloca para a ilha uma viatura de emergência médica entre os meses de junho e setembro.