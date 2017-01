Mulher morre atropelada em rua mal iluminada

O condutor, que estaria a caminho de casa, conhece bem o local, pois passava por ali com regularidade. As causas do acidente estão a ser investigadas por uma equipa do destacamento de Trânsito da GNR de Santarém.



Para o local foram enviadas duas equipas dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, que já nada conseguiram fazer para socorrer a idosa, residente em Chão da Serra.O condutor, que estaria a caminho de casa, conhece bem o local, pois passava por ali com regularidade. As causas do acidente estão a ser investigadas por uma equipa do destacamento de Trânsito da GNR de Santarém.

Uma mulher de 84 anos morreu este domingo após ser atropelada por um carro conduzido por um vizinho, na povoação de Chão da Serra, concelho de Ferreira do Zêzere. O acidente ocorreu numa reta que fica entre dois cafés, pouco depois das 18h00, numa altura em que já não havia luz natural.Lucília Figueiredo iria a caminhar pela berma quando foi colhida pelo automóvel e o embate foi de tal forma violento que a morte foi logo confirmada no local pela equipa médica do INEM.Segundo apurou o, a rua onde aconteceu o acidente é mal iluminada e o condutor terá ficado encandeado com as luzes de um veículo que circulava em sentido contrário, não se tendo apercebido da presença da vítima.