Mulher morre atropelada por comboio em Famalicão

As autoridades estiveram no local.

17:31

Uma mulher que caminhava ao longo da linha de caminhos-de-ferro perto do apeadeiro de Mouquim, Vila Nova de Famalicão, foi "colhida mortalmente", cerca das 16h15, por um comboio de mercadorias, adiantou à Lusa fonte da GNR.



Segundo fonte do Comando Distrital de Braga daquela força militar, o maquinista da composição "quando avistou a senhora deu sinais sonoros, tendo a vítima tentado afastar-se" mas a o comboio acabou por a colher.



A mesma fonte referiu ainda que a linha férrea entre Vila Nova de Famalicão e Braga "está cortada para os trabalhos relacionados com o acidente".



"Foi numa zona murada, os comboios de mercadorias são mais largos. Pelo que disse o maquinista, a mulher ainda se encostou ao muro mas infelizmente o comboio acabou por a colher, causando-lhe a morte", referiu a fonte.



Segundo fonte dos Bombeiros Famalicenses, que se deslocaram ao local, o alerta para o acidente foi dado às 16:19.



"Fomos chamados já para a remoção do cadáver", afirmou a referida fonte naquela corporação.