Uma mulher de 29 anos, de nacionalidade austríaca, morreu ao início da noite desta quarta-feira trucidada por um comboio na antiga estação de comboios de Chelas, Lisboa.

No local estiveram elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros e uma tripulação do INEM, cujo médico atestou o óbito.

A PSP está a averiguar as circunstâncias da morte.