Mulher morre colhida por comboio em Espinho

Vítima tinha cerca de 60 anos.

17:42

Uma mulher com cerca de 60 anos morreu, na tarde desta quinta-feira, colhida por um comboio, na passagem de nível de Silvalde, em Espinho. O alerta foi dado por volta das 18h00.

Ao que o CM apurou, a vítima atravessou a linha e não se apercebeu que o comboio se aproximava. O óbito foi declarado no local.

Os procedimentos para remoção do cadáver e limpeza da via foram entregues à responsabilidade da PSP, que viabilizou novamente a circulação ferroviária no sentido Lisboa-Porto.



No local estão as autoridades.

Em atualização